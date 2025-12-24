Zinedine Zidane : Coup de tonnerre, il dit non !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Actuellement, et ce depuis 2021, Zinedine Zidane est libre. Mais voilà que ça ne devrait plus être le cas très longtemps. En effet, après la Coupe du monde 2026, il devrait prendre la succession de Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France. Cela semble être le destin de Zidane, ce qui l’aurait d’ailleurs amené à recaler le Real Madrid.

Depuis quelques semaines, c’est tendu au Real Madrid et Xabi Alonso serait sur un siège éjectable. En grand danger, l’entraîneur merengue pourrait prochainement être remplacé. Mais par qui ? La succession de l’Espagnol a fait énormément parler de l’autre côté des Pyrénées et c’est ainsi qu’il a été question d’un nouveau retour de Zinedine Zidane au Real Madrid. Un scénario qui ne devrait toutefois pas arriver malgré la tentative de Florentino Pérez…

« Florentino l’a appelé et il lui a dit non » Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid, Florentino Pérez aurait bien aimé que cela soit à nouveau le cas. Mais voilà que le Français a visiblement d’autres plans pour son avenir. Pour la Cadena Cope, Manolo Lama a assuré : « Zidane est engagé avec la France une fois la fin de la Coupe du monde. Zidane a parlé avec Florentino Pérez. Je peux le confirmer. Florentino l’a appelé et il lui a dit non ».