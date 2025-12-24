Transfert surprise au PSG : Le coup de foudre immédiat !

Pierrick Levallet

L’été dernier, Marco Asensio n’était plus désiré du côté du PSG. L’international espagnol a donc décidé de prendre un nouveau départ pour se relancer en vue de la Coupe du monde 2026. Le joueur de 29 ans a donc rejoint Fenerbahçe. Et il n’a pas fallu longtemps pour que l’ancien du Real Madrid fasse l’unanimité au sein du club turc.

Le PSG a profité du dernier mercato estival pour se séparer de ses indésirables. Les dirigeants parisiens ont fait le ménage dans le vestiaire de Luis Enrique en poussant vers la sortie ceux qui n’entraient plus dans ses plans. Marco Asensio faisait notamment partie de cette liste. L’international espagnol venait de revenir de son prêt à Aston Villa, et l’entraîneur du PSG ne comptait pas miser sur lui.

Asensio avait l'embarras du choix sur le mercato Comme le rapporte AS, Marco Asensio a alors fait le choix de rejoindre Fenerbahçe. Pourtant, l’attaquant de 29 ans avait reçu des offres plutôt importantes d’Arabie Saoudite. Mais l’Espagnol souhaitait évoluer dans un club susceptible de disputer une compétition européenne afin de revenir dans le radar de Luis De la Fuente en vue de la Coupe du monde 2026.