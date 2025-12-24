Transfert de folie au Paris FC : La réponse arrive déjà !

Axel Cornic

Le mercato hivernal débutera dans seulement quelques jours et les spéculations fusent déjà autour des clubs français et notamment le Paris FC, qui pourrait bien frapper un gros coup. A l’étranger, on assure que l’autre club parisien aurait l’intention de recruter une pointure en attaque et le favori ne serait autre que Moise Kean, qui évolue actuellement à la Fiorentina.

Avec l’arrivée de nouveaux investisseurs ambitieux, le Paris FC a fêté sa montée en Ligue 1. Mais pour cela il a fallu renforcer l’effectif et plus de 55M€ ont été dépensés sur le mercato estival, avec notamment les signatures de Pierre Lees-Melou, Jonathan Ikoné ou encore Kevin Trapp. Mais l’autre club de la capitale semble vouloir faire encore plus fort...

Kean de retour en Ligue 1 ? De l’autre côté des Alpes, on assure en effet que le Paris FC serait sur les traces de l’un des attaquants les plus suivis de Serie A, bien connu en Ligue 1. Il s’agit de Moise Kean, qui au cours de sa carrière a porté les couleurs de la Juventus, d’Everton ou encore du PSG et qui évolue actuellement du côté de la Fiorentina.