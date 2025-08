OM - 14M€ : Une folie nécessaire pour le prochain transfert ?

Arrivé ce jeudi à Marseille, Igor Paixao va devenir la 5ème recrue estivale de l’OM. Mais le Brésilien ne sera pas le dernier renfort de l’intersaison pour Roberto De Zerbi. Cela fait maintenant un moment que le club phocéen travaille sur la venue de Timothy Weah. Problème, ça bloque dans les négociations avec la Juventus. L’offre de l’OM ne serait pas à la hauteur des attentes. Faut-il alors la revoir à la hausse pour enfin recruter Weah ?

Formé au PSG et passé par le LOSC, Timothy Weah connait bien la Ligue 1. Un championnat que l’Américain pourrait d’ailleurs retrouvé cet été. En effet, celui qui est capable de jouer sur tout le côté droit se serait d’ores et déjà mis d’accord avec l’OM , mais reste maintenant à en faire de même avec la Juventus pour le club phocéen. Et cela ne serait pas une mince affaire. En effet, les négociations seraient très complexes, ce qui a d’ailleurs poussé l’agent de Weah a poussé un coup de gueule contre un dirigeant de la Vieille Dame qui bloquerait le départ du joueur de 2 ans vers Marseille .

« L'offre de Marseille pour Weah n'est pas adéquate »

Directeur général de la Juventus, Damien Comolli a d’ailleurs pris la parole ce jeudi à propos de Timothy Weah et de l’OM. C’est ainsi qu’il a fait savoir : « Il veut aller à Marseille, mais dans le football, on ne peut pas choisir une équipe, car si la bonne offre n'arrive pas, on est laissé sur la touche. Et l'offre n'est pas encore arrivée. L'offre de Marseille pour Weah n'est pas adéquate ». C’est donc l’offre de l’OM qui ne serait « pas adéquate » pour Timothy Weah. Le club phocéen devrait-il alors revoir à la hausse sa proposition pour convaincre la Juventus ? Faut-il camper sur ses positions ? A moins que la solution ne soit tout simplement de lâcher l’affaire et de se concentrer sur un autre dossier.

Alors, que doit faire l’OM pour Timothy Weah ?