Mercato - Marquinhos : Son successeur arrive enfin au PSG !

Avec Renato Marin, le PSG bouclait ces derniers jours sa première recrue de l’été. Mais le club de la capitale n’entend pas en rester là et ça fait maintenant un moment que ça travaille sur la signature d’Illya Zabarnyi. Encore fallait-il trouver un accord avec Bournemouth pour cela. Et après d’âpres négociations, le PSG est sur le point d’arriver à ses fins pour l’Ukrainien.

A 31 ans, Marquinhos reste le patron du PSG . Mais voilà que préparant déjà l’avenir, le club de la capitale lui a cherché un concurrent pour ce mercato estival. Et c’est du côté de Bournemouth que les Parisiens ont trouvé le profil idéal en la personne d’ Illya Zabarnyi . International ukrainien, il aurait déjà donné son accord pour signer au PSG et c’est un terrain d’entente avec les Cherries qu’il fallait trouver. Cela serait en passe d’être réglé.

Illya Zabarnyi au PSG , cela ne serait désormais plus qu’une question de jours. En effet, selon les informations de Fabrizio Romano , le transfert de l’international ukrainien serait imminent. Alors que Zabarnyi s’était mis d’accord avec le club de la capitale dès le mois de mai, il ne resterait maintenant plus que de minimes détails à régler avec Bournemouth afin de faire du défenseur central un joueur du PSG , moyennant visiblement un chèque de 70M€ comme ça a pu circuler.

« Il a donné sa parole, il veut signer à Paris »

Journaliste pour RMC, Fabrice Hawkins annonçait lui aussi un rapprochement ce jeudi entre le PSG et Bournemouth pour Illya Zabarnyi. « Zabarnyi ? Les clubs se rapprochent. Le PSG peut compter sur la volonté du joueur de rejoindre le PSG. Plusieurs clubs étaient sur lui, Tottenham a fait le forcing, mais lui ne veut rejoindre que le PSG. Il a donné sa parole, il veut signer à Paris. Maintenant, il faut que les deux clubs se mettent d’accord. On est plus très loin, il y a moins de cinq millions d’écart », expliquait-il.