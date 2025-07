Mercato - OM : Il vend la mèche en direct pour un transfert surprise !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En négociations avec le Club Bruges dans l’optique de s’attacher les services de Joel Ordóñez, l’OM veut aussi continuer à se séparer de certains éléments sur lesquels il ne compte pas la saison prochaine. S’ils y parviennent, les dirigeants marseillais pourraient alors essayer de recruter un milieu de terrain, alors que Valentin Rongier a été transféré à Rennes.

Un peu à l’arrêt ces dernières semaines, le mercato de l’OM s’est accéléré. Pierre-Emerick Aubameyang (36 ans) est arrivé mercredi à Marseille, suivi d’Igor Paixão (25 ans) ce jeudi. La direction olympienne tente maintenant de recruter Joel Ordóñez (21 ans) et des discussions en ce sens sont en cours avec le Club Bruges, où l’international équatorien (8 sélections) est sous contrat jusqu’en juin 2028.

Ordóñez, nouvelle priorité de l’OM « L’OM est sur Joel Ordóñez, jeune défenseur du Club Bruges, équatorien. Très, très intéressant, qui a montré de belles choses, en Coupe d'Europe et en championnat. Il y a la volonté de la part de la direction sportive marseillaise de recruter ce jeune joueur, qui a pas mal d’intérêts. C’est vraiment des clubs se sont positionnés concrètement auprès du club et du joueur pour pouvoir le faire signer. Après, la chance qu’ils ont les Marseillais c’est qu’ils ont un RP très talentueux qui s’appelle Medhi Benatia. Il a réussi à convaincre le joueur. Aujourd’hui, il veut jouer uniquement à l’OM, en tout cas, c'est ce que son entourage laisse filtrer, donc c’est vrai qu’ils sont plutôt bien positionnés. Maintenant, il faut trouver un terrain d’entente avec cette équipe du Club Bruges », a expliqué le journaliste Fabrice Hawkins dans l’émission After Mercato de RMC Sport.