Transfert de Bennacer : Les conditions imposées par l’OM !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En janvier dernier, l’OM parvenait à se faire prêter Ismaël Bennacer. Un prêt assorti d’une option d’achat qui n’a toutefois pas été levée par le club phocéen. L’Algérien est donc retourné au Milan AC, mais son avenir s’écrit toutefois loin de la Lombardie. Qu’en est-il alors d’un potentiel retour à Marseille ? A l’OM, on serait très clair concernant une nouvelle arrivée de Bennacer.

Cet été, au milieu de terrain, l’ OM a accueilli Angel Gomes . Dans l’autre sens, Valentin Rongier a été vendu à Rennes. Mais voilà que ça risque encore de bouger dans l’entrejeu d’ici la fin du mercato. Les regards se tournent notamment vers Ismaël Bennacer . Prêté à Marseille pour la seconde partie de la dernière saison, l’Algérien avait toutefois une option d’achat trop élevée pour que l’ OM l’active. Bennacer est donc retourné au Milan AC , mais ce n’est pas totalement terminé avec la formation olympienne.

Comme le10sport.com vous l’avait expliqué , l’ OM était parti renégocié avec le Milan AC pour un prêt d’ Ismaël Bennacer . Mais du côté de la Lombardie, on n’envisagerait uniquement un transfert de l’Algérien. De quoi compliquer forcément les choses, mais ce ne serait pas totalement mort. Ainsi, ce mercredi, Footmercato nous apprend qu’un retour de Bennacer à l’ OM est encore possible, mais voilà que le milieu de terrain ne sera uniquement recruté aux conditions des Marseillais. A voir si elles conviendront au Milan AC.

Quid de l’Arabie Saoudite ?

Pour Ismaël Bennacer, l’option Al-Ittihad en Arabie saoudite a également été évoquée. Selon FM, l’Algérien ne dirait pas non pour rejoindre le championnat local. Néanmoins, pour le moment, le club où évolue Karim Benzema n’a pas fait d’offre pour Bennacer et étudierait même d’autres profils en parallèle. De plus, Al-Ittihad ne devrait également recruter personne sans avoir nommé un nouveau président. A suivre…