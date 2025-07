Mercato - OM : La réponse cash à 35M€ pour un transfert !

Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir recruté CJ Egan-Riley et Facundo Medina, l’OM a renforcé sa défense centrale, qui était un point faible la saison dernière. Mais voilà que le club phocéen n’en aurait pas fini à ce poste-là. En effet, d’ici la fin du mercato, Marseille pourrait offrir une nouvelle solution à Roberto De Zerbi. C’est ainsi que le nom de Joël Ordoñez a été cité ce mercredi, mais voilà que recruter l’Equatorien du Club Bruges ne sera pas donné.

Recruter en défense centrale était une priorité du mercato pour l’OM. Et le club phocéen n’a pas tardé à répondre à ses besoins. En effet, rapidement, Roberto De Zerbi a vu CJ Egan-Riley et Facundo Medina rejoindre son effectif. L’arrière-garde olympienne s’est donc renforcée, mais voilà que l’OM aurait encore l’envie d’amener du sang neuf dans ce secteur de jeu. « Je sais qu’ils avancent sur un top central, un jeune en devenir. Ils travaillent sur des jeunes de moins de 23 ans qui ont montré de belles choses, et pas forcément dans les cinq grands championnats », a révélé Walid Acherchour.