Kylian Mbappé : Le tacle inattendu... au PSG !

Axel Cornic

Le départ de Kylian Mbappé du Paris Saint-Germain a beaucoup fait parler et continue de le faire, quasiment un an et demi après. C’est le cas sur les réseaux sociaux, où Daniel Riolo a glissé un tacle aux supporters du club parisien au moment d’évoquer des supposées tensions autour de l’attaquant français, du côté du Real Madrid.

La signature de Kylian Mbappé a suscité beaucoup d’engouements au Real Madrid. Mais elle a également soulevé quelques polémiques ! La star française semble en effet faire de l’ombre à Vinicius Jr et Rodrygo, qui avant son arrivée semblaient pourtant maitriser leur sujet dans la capitale espagnole.

« Ce genre de débilités n’existent qu’en France ! Et parmi les supp d’un seul club… hummm bizarre non » Vu de France, certains ne peuvent pas de faire un lien ente la signature de Mbappé et la méforme des deux Brésiliens, ce qui semble agacer Daniel Riolo. « Oui la police a débarqué chez eux un matin pour les obliger à être au service du king… c’est fou. Même un club comme le Real ne peut pas résister » a-t-il ironisé sur X, avant d’ajouter : « Ce genre de débilités n’existent qu’en France ! Et parmi les supp d’un seul club… hummm bizarre non ».