Kylian Mbappé : Sa nouvelle relation fuite déjà dans la presse ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Au Real Madrid, Kylian Mbappé a égalé le record de buts sur une année civile sous le maillot blanc de Cristiano Ronaldo (59 réalisations). En attendant d'éventuellement soulever son premier trophée majeur à la Casa Blanca, une rumeur circule dans la presse concernant son hypothétique futur coéquipier au Real Madrid... venant tout droit d'Arabie saoudite.

Sami Al-Jaber a connu la Saudi Pro League bien avant que Cristiano Ronaldo et de nombreuses stars du football européen prennent la décision de déposer leurs valises à partir de 2023. L'ex-joueur d'Al-Hilal témoigne du succès de l'équipe de Riyad ces derniers temps ainsi que des performances de Ruben Neves. Néanmoins, l'ancien coach des attaquants de l'AJ Auxerre demeure persuadé que le milieu de terrain portugais s'en ira au terme de son contrat le 30 juin prochain.

«Je crains que Ruben Neves ne quitte Al Hilal pour rejoindre le Real Madrid» Pour aller où ? Un retour en Europe est pressenti par Sami Al-Jaber pour celui qui a fait les beaux jours du FC Porto et des Wolverhampton Wanderers. « Je crains que Ruben Neves ne quitte Al Hilal pour rejoindre le Real Madrid gratuitement à l'expiration de son contrat avec l'équipe à la fin de cette saison ».