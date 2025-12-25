NBA - Wembanyama : Le transfert parfait annoncé !

Pierrick Levallet

Depuis le début de saison, Victor Wembanyama ne cesse de prouver pourquoi il est considéré comme l’un des meilleurs joueurs en NBA. Les San Antonio Spurs entendent d’ailleurs construire autour du phénomène de 21 ans. Et dans cette optique, le renfort idéal pour la franchise texane a peut-être déjà été identifié.

Les Spurs ont un plan pour entourer Wembanyama D’après les informations de Grant Afseth, les San Antonio Spurs observeraient des modèles récents de transactions jugées intelligentes. La franchise texane serait notamment tentée par l’idée de reproduire le même schéma que le Orlando Magic avec Desmond Bane. Et dans cette optique, un nom aurait déjà été évoqué.