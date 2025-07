Mercato : L’OM victime d’une grosse manipulation ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Annoncé comme l'un grands espoirs de l'AS Monaco, Saïmon Bouabré a été l’un des animateurs du mercato au cours des dernières heures. En effet, le marché s’est affolé et voilà que le jeune Français de 19 ans aurait décidé de rejoindre l’Arabie Saoudite et le club de Neom, entraîné par Christophe Galtier. Alors qu’un intérêt de l’OM pour Bouabré a aussi été évoqué, certains ont du mal à y croire, pensant plus à une autre version.

Du côté de l’Arabie Saoudite, le club de Neom est très actif en ce mercato estival. En effet, la formation désormais entraînée par Christophe Galtier a déjà enregistré les arrivées d’Alexandre Lacazette et de Marcin Bulka notamment. Mais voilà que le marché en Ligue 1 n’est pas terminé pour la formation saoudienne. En effet, ces dernières heures, ça s’est emballé à propos d’un intérêt de Neom pour Saïmon Bouabré, grand espoir de l’AS Monaco. Un duel avec l’OM était notamment évoqué et voilà que selon les derniers échos, le départ pour l’Arabie Saoudite serait acté pour Bouabré.

« L'impression que l'OM était là pour faire monter les enchères » L’OM verrait donc Saïmon Bouabré (19 ans) lui filer ainsi sous le nez. Mais le club phocéen était-il vraiment intéressé par le milieu offensif de l’AS Monaco ? Pour Le Phocéen, Romain Canuti a fait part de ses doutes, émettant notamment l’hypothèse d’une possible manipulation : « Dans cette histoire, on a quand même bien l'impression que l'OM était là pour faire monter les enchères. Monaco est peut-être le club en France, avec Rennes, qui offre le plus de perspectives aux jeunes, mais lui se voyait plus éclore à Marseille ? Cela semble étrange. En fait, vu son poste, si l'OM s'est vraiment intéressé à lui, c'était dans l'optique de remplacer Jonathan Rowe et de concurrencer Igor Paixao. Si c'est le cas... ».