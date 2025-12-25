Antoine Dupont : Sa toute dernière folie !

Gravement blessé au genou en mars 2025, Antoine Dupont a mis presque neuf mois pour revenir à la compétition. Mais le demi de mêlée de 29 ans semble avoir mis cette période noire derrière lui puisqu'après quelques apparitions encourageantes avec le Stade Toulousain, il a choqué tout le monde avec une véritable démonstration face au LOU (19-41).
Ce n’est pas encore l’homme qui faisait peur à n’importe quelle défense, mais on se rapproche doucement. Chaque geste d’Antoine Dupont est scruté depuis sa reprise à la fin du mois de novembre et si certains étaient inquiets après la défaite en Champions Cup face aux Glasgow Warriors (28-21), tout a changé.
Dupont en démonstration face à Lyon
Remplaçant face au LOU lors de la 12e journée de Top 14, la star du Stade Toulousain a fait une entrée en jeu fracassante. Alternant jeu au pied et à la main, Dupont a grandement participé à la victoire bonifiée de son équipe, avec notamment une très belle passe clé de 60m pour l’essai de Paul Costes, qui a énormément fait parler ces derniers jours.
« Connaissant la technique d'Antoine, je sais qu'il va poser le ballon dans cette zone »
A la réception de ce jeu au pied, Célian Pouzelgues a raconté l’action en zone mixte. « Je vois qu'il n'y a personne dans cette partie-là du terrain. Connaissant la technique d'Antoine, je sais qu'il va poser le ballon dans cette zone » a déclaré l’ailier toulousain. « Le seul truc que je me dis c'est cours le plus vite possible pour essayer d'avoir le ballon. Et sur le moment où je me tourne, je vois que Paul il arrive donc j'arrive à lui lever le ballon et il finit le coup ».