Antoine Dupont : Sa toute dernière folie !

Gravement blessé au genou en mars 2025, Antoine Dupont a mis presque neuf mois pour revenir à la compétition. Mais le demi de mêlée de 29 ans semble avoir mis cette période noire derrière lui puisqu'après quelques apparitions encourageantes avec le Stade Toulousain, il a choqué tout le monde avec une véritable démonstration face au LOU (19-41).

Ce n’est pas encore l’homme qui faisait peur à n’importe quelle défense, mais on se rapproche doucement. Chaque geste d’Antoine Dupont est scruté depuis sa reprise à la fin du mois de novembre et si certains étaient inquiets après la défaite en Champions Cup face aux Glasgow Warriors (28-21), tout a changé.

Dupont en démonstration face à Lyon Remplaçant face au LOU lors de la 12e journée de Top 14, la star du Stade Toulousain a fait une entrée en jeu fracassante. Alternant jeu au pied et à la main, Dupont a grandement participé à la victoire bonifiée de son équipe, avec notamment une très belle passe clé de 60m pour l’essai de Paul Costes, qui a énormément fait parler ces derniers jours.