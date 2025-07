PSG - «C'est faux» : Il balance sur son transfert !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé sur le banc du PSG en 2023, Luis Enrique a très rapidement fait connaître ses envies sur le mercato, et cela passait par le départ de nombreux joueurs de l'effectif, et non des moindres. En plus de Neymar, le technicien espagnol aurait également réclamé le transfert de Marco Verratti. Cependant, l'Italien dément ses informations et assure que c'est bien lui qui avait réclamé un nouveau défi.

Après 11 saisons au PSG, Marco Verratti officialisait son départ en 2023. Le milieu de terrain italien rejoignait le championnat qatari en s'engageant avec Al-Arabi SC qui avait déboursé 45M€ pour ce transfert. Afin d'expliquer le départ du milieu de terrain italien, plusieurs médias ont révélé que Luis Enrique, fraîchement arrivé sur le banc du PSG, avait réclamé son départ comme celui de Neymar. « Tu es le prototype du joueur que je déteste », aurait même lâché l'Espagnol à Marco Verratti selon Le Parisien. Mais ce dernier dément ses informations et assure que c'est bien lui-même qui a pris l'initiative de partir.

Verratti assure que Luis Enrique ne l'a pas poussé dehors « Ah, une chose : ils ont écrit que j'avais quitté le PSG parce que Luis Enrique le voulait. C'est faux : je vous assure que ma conversation avec Nasser (Al-Khelaïfi, ndlr) remonte à bien plus loin, où je lui ai dit que je partais parce que je voulais de nouveaux défis. Nous sommes restés en très bons termes, c'est quelqu'un de formidable », affirme-t-il dans les colonnes de La Gazzetta dello Sport avant d'en dire plus sur son choix de rejoindre Al-Arabi SC au Qatar.