PSG - OM : Verratti l'a rendu fou, il raconte

Marco Verratti a fait lever plus d'une fois les supporters du PSG au Parc des princes. Et ce, en raison de ses inspirations techniques avec le ballon au pied. Un joueur qui a aussi eu ses fans loin de l'antre du Paris Saint-Germain et notamment chez l'ennemi de l'OM. Maxime Lopez passe aux aveux.

L'espace de quatre saisons, soit son passage dans l'équipe première de l'OM avant de s'envoler pour Sassuolo, Maxime Lopez s'est mesuré à Marco Verratti par le biais des Classiques entre le club marseillais et le PSG, équipes historiquement rivales.

«Franchement, wow» Malgré l'animosité entre les deux institutions françaises, l'ex-milieu de terrain formé à l'OM n'a pas eu de mal à défendre Marco Verratti qui a été critiqué trop souvent à son goût. « Le plus sous-côté ? Verratti, ce n'est pas qu'il est sous-côté, mais je trouve qu'on a un peu trop sali son image alors qu'en vrai, le joueur que c'était pour avoir joué contre lui plein de fois... Franchement, wow. »