PSG : Cette erreur de Mbappé est dénoncée en direct !

Ce mercredi soir, le PSG a étrillé le Real Madrid en demi-finale de la Coupe du Monde des clubs. Comme l'a souligné Grégory Paisley, Lucas Beraldo était « dans un fauteuil » parce qu'il n'a pas été inquiété par les attaquants du Real Madrid, notamment Kylian Mbappé. Et pourtant, le défenseur brésilien n'est pas à l'aise face à des joueurs rapides.

Grâce à sa victoire contre le Bayern en quart de finale de la Coupe du Monde des clubs , le PSG a composté son billet pour le dernier carré. Opposé au Real Madrid de Kylian Mbappé , le club emmené par Luis Enrique a réalisé une masterclass. En effet, la bande à Ousmane Dembélé s'est imposée 4-0. Et pourtant, elle était privée de Willian Pacho et de Lucas Hernandez .

PSG-Real Madrid : Beraldo était dans un fauteuil

Pour pallier l'absence de Willian Pacho et de Lucas Hernandez, suspendus à cause de leur expulsion contre le Bayern, Luis Enrique a aligné Lucas Beraldo d'entrée face au Real Madrid. Et le numéro 4 du PSG a fait son match contre Kylian Mbappé et compagnie. S'il est en difficulté face à des joueurs rapides, Lucas Beraldo n'a pas été inquiété contre le Real Madrid. Ce que n'a pas manqué de souligner Grégory Paisley, présent dans l'émission l'After Foot ce dimanche soir.