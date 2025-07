Coup dur, le PSG l’a choqué !

Ce dimanche, le PSG a chuté, à la surprise générale, face à Chelsea en finale de la Coupe du monde des Clubs (3-0). Les Blues d’Enzo Maresca ont délivré une superbe prestation face aux Parisiens, médusés. D’ailleurs, l’entraîneur italien ne pensait pas du tout mener aussi rapidement dans la rencontre.

« On a vu qu'on pourrait exploiter les intervalles »

Rapidement, les Blues ont pris les devants, et sont rentrés aux vestiaires avec une avance de trois buts à zéro. « En analysant cette équipe, on a vu qu'on pourrait exploiter les intervalles. Cole (Palmer) et Malo (Gusto) avaient pour mission d'occuper ces intervalles et de créer des dédoublements dans les couloirs. Ça a bien fonctionné aujourd'hui. Après, vous pouvez toujours donner un plan aux joueurs, mais c'est à eux de le mettre en œuvre. L'idée était d'opter pour un marquage intense. On a réussi à le faire dès le début. On savait que ce serait peut-être dur à tenir pendant 90 minutes, mais on a été très agressifs, on a exploité les espaces qu'on a trouvés », a lâché le coach Enzo Maresca en conférence de presse d’après-match. Ce dernier était surpris par son avance aussi tôt dans le match.