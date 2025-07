Le PSG annonce une mauvaise nouvelle !

Après avoir remporté à la fois la Ligue 1, la Coupe de France, le Trophée des Champions et la Ligue des Champions, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a perdu la finale de la Coupe du Monde de clubs contre Chelsea. Interrogé après la défaite face aux Blues, Luis Enrique a avoué que les vacances allaient être très courtes pour ses joueurs et lui.

«Ce sont des vacances courtes, très courtes»

« Votre équipe est jeune. Est-elle tombée dans leurs provocations ? Sur le match, je pense que ça a été difficile pour nous dans les premières minutes. Ils ont mis beaucoup d'énergie, mais ça dépend comment tu es capable de profiter des situations de jeu. Vous sortez d'une saison à quatre trophées. Malgré cette défaite, êtes-vous optimiste pour la saison prochaine ? Qu'en pensez-vous ? C'est joli d'être l'entraîneur du PSG, parce qu'on sait qui sont les personnes qui aident l'équipe. Je pense que l'important est de profiter des vacances, ce sont des vacances courtes, très courtes. Savoir savourer est important. Malgré cet échec final, tous les gens qui se félicitent de votre défaite, vous les attendez au tournant ? On n'est pas des perdants, on n'a pas échoué. Il y a eu un champion. On a chuté, mais le perdant, c'est celui qui ne se lève pas. En tant qu'entraîneur, quel est votre avis sur cette Coupe du monde des clubs ? Il faut toujours essayer de savoir qui est la meilleure équipe du monde. C'est un format intéressant. Ça peut devenir un tournoi de très haut niveau. Ça m'a plu. On aurait aimé mieux jouer la finale, c'est comme ça », a déclaré Luis Enrique, le coach du PSG.