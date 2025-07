PSG - Coup de tonnerre : Un joueur veut claquer la porte !

Dimanche soir, le PSG n’a malheureusement pas remporté un nouveau trophée puisque les Parisiens se sont inclinés en finale de Coupe du monde des clubs contre Chelsea (3-0). Lucas Beraldo était titulaire pour l’occasion et il a peut-être disputé son dernier match avec Paris. En effet, le Brésilien souhaite s’en aller pour jouer davantage de gros matches.

La saison historique du PSG n’aura donc pas connu un heureux dénouement. La domination du club de la capitale s’arrêtera à l’ Europe , car les Parisiens ont chuté en finale de Coupe du monde des clubs face à Chelsea et se sont inclinés (3-0). Le champion de France n’aura donc pas gagné tous les trophées possibles.

Beraldo veut s’en aller

Si ce match contre Chelsea marque donc la fin de saison du PSG, il marque aussi peut-être la fin de l’aventure de Lucas Beraldo à Paris. Selon les informations de L’Équipe, le Brésilien souhaiterait quitter le club de la capitale car il voudrait avoir plus de temps de jeu, notamment dans les grands rendez-vous. Si cela se confirme, l’ancien joueur de Sao Paulo ne sera donc resté qu’un an et demi chez le champion de France.