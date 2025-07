Transfert à l'OM : C'est validé pour une star ?

Le mercato estival a ouvert ses portes il y a un mois et l'OM compte déjà trois recrues. Avec une première participation en Ligue des champions en trois ans, le club marseillais compte bien renforcer l'effectif de Roberto De Zerbi avec l'éventuel retour de Pierre Emerick-Aubameyang à l'Olympique de Marseille ? Est-ce une bonne idée ? C'est notre sondage du jour !

Pierre-Emerick Aubameyang va revenir à l'OM un an après son départ pour Al-Qadsiah où il a signé un pont d'or ? D'après les dernières informations circulant dans la presse, les parties concernées travailleraient d'arrache-pied afin de rendre possible cette opération. Une résiliation de son contrat avec le club saoudien est en pourparlers comme souligné par Fabrizio Romano. Le journaliste affirme d'ailleurs que le clan Aubameyang et les décideurs de l'OM discuteraient afin de rapprocher leurs positions respectives pour un contrat de deux saisons pour le Gabonais.