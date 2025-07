Transfert à 50M€ : Le PSG se fait recaler !

Après un prêt plutôt réussi à la Juventus de Turin, Randal Kolo Muani pourrait bien faire son retour en Italie. En effet, la Vieille Dame aimerait le faire revenir, mais pas à n’importe quelles conditions. Les dirigeants turinois ne souhaiteraient par exemple pas qu’une obligation d’achat de 50M€ soit incorporée à un second prêt du Français.

En Italie , Randal Kolo Muani a retrouvé la forme, et surtout du temps de jeu. Le Français a même convaincu les dirigeants de la Juventus de Turin de le conserver et des négociations ont même lieu actuellement entre les différentes parties. Toutefois, l’ancien Nantais ne reviendra pas chez la Vieille Dame à n’importe quelles conditions, car d’après les informations de la Gazzetta dello Sport, la formation de Serie A souhaiterait un nouveau prêt, mais sans une obligation d’achat de 50M€ comme le voudrait le PSG .

La Juventus ne veut pas trop dépenser

Avec un budget assez limité, la Juventus de Turin ne voudrait pas mettre trop d’argent sur la table pour s’offrir Randal Kolo Muani, d’autant plus que ce dernier n’a donné satisfaction que pendant environ six mois. Dans le meilleur des cas, la Vieille Dame souhaiterait un prêt avec une option d’achat. Le PSG préférerait un transfert sec et les négociations vont donc continuer pour trouver un terrain d’entente.