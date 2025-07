Masterclass du PSG, c'est du jamais vu !

Amadou Diawara

Depuis son sacre en Ligue des Champions et le début de la Coupe du Monde des clubs, le PSG devient de plus en plus populaire aux Etats-Unis. Ayant ouvert plusieurs boutiques dans le pays, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi attirent à la fois des Français, des Américains, mais également des touristes venus du monde entier.

Sacré en Ligue des Champions pour la première fois de son histoire, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a vu sa cote de popularité exploser aux Etats-Unis depuis le début de sa campagne à la Coupe du Monde des clubs. A en croire RMC Sport, la vente de maillots du PSG a eu une hausse de 744% juste après la victoire contre l'Atlético de Madrid (4-0). D'après l'écurie rouge et bleu, la compétition booste son image. « C’est un accélérateur de stratégie de développement aux Etats-Unis », dit-on au PSG.

Seul le PSG a une boutique au coeur de NYC Comme l'a rappelé RMC Sport, le Paris Saint-Germain a ouvert plusieurs boutiques aux Etats-Unis : à New York, à Los Angeles, à Miami ou encore à Las Vegas. Ces magasins fonctionnant à plein régime.