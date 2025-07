Futur président du PSG ? Daniel Riolo répond cash !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Figure emblématique de l’After Foot depuis près de 20 ans, Daniel Riolo s’épanouit pleinement dans son rôle de journaliste. Grand passionné du PSG, il affirme aujourd’hui ne pas vouloir autre chose… même pas le fauteuil de Nasser Al-Khelaïfi. Un rêve qu’il a pourtant longtemps caressé : devenir un jour président du club de la capitale.

« Journaliste, éditorialiste à RMC dans une émission qui s’appelle l’After et qui dure depuis 20 ans. » C’est ainsi que se présente Daniel Riolo , visage emblématique de l’After Foot, aux côtés de Gilbert Brisbois. Malgré les nombreuses polémiques qui l’entourent régulièrement, le journaliste confie s’éclater encore pleinement dans les studios.

« Journaliste c’est un super métier »

« Ma vie est très bien comme elle est. Je n’ai pas du tout envie d’aller bosser au PSG » explique Riolo sans détour. « Président ? Non sincèrement. Peut-être il y a vingt ans… Président, c’était peut-être le seul poste qui me faisait vibrer, mais plus du tout aujourd’hui », ajoute-t-il. Pour lui, le métier de journaliste reste une passion qu’il exerce avec fierté : « D’ailleurs, journaliste c’est un super métier. Il faut que les gens comprennent », conclut-il.