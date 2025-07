PSG : Riolo se lâche sur le clash avec Luis Enrique

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Très critique envers Luis Enrique en début de saison, Daniel Riolo a quelque peu modéré son discours. Alors que certains l’accusent d’avoir retourné sa veste face aux bons résultats du PSG, le journaliste de RMC a reconnu la complexité d’analyser le football, où les certitudes d’un jour peuvent rapidement voler en éclats.

« Pourquoi on n’aurait pas le droit de se tromper ? »

Lucide, Riolo reconnaît que Luis Enrique a su faire évoluer son approche au fil de la saison. Immédiatement après, les résultats sont apparus : « Je sais ce qui s’est passé à l’intérieur du club et je pense qu’il a beaucoup évolué pour en arriver là où il est aujourd’hui. Après attend, on parle d’un mec brillant, intelligent, qui a des idées », concède-t-il. Pour le journaliste, le football reste un domaine à part, où les certitudes sont toujours fragiles : « Le sport, c’est la matière la plus difficile à analyser et critiquer parce que le résultat change tout. Pourquoi on n’aurait pas comme eux le droit de se tromper ? »