France 98 : Le coup de foudre au PSG !

En janvier dernier, le PSG n’a apporté qu’une retouche à son effectif. Le club de la capitale a ainsi déboursé 70M€ pour s’offrir Khvicha Kvaratskhelia. Et en seulement quelques mois, l’ancien de Naples a mis tout le monde d’accord. Le Géorgien n’en finit plus d’impressionner avec le PSG et c’est ainsi que Bixente Lizarazu, champion du monde 98, a dit tout le bien qu’il pensait de Kvaratskhelia.

Cela ne fait que quelques mois que Khvicha Kvaratskhelia est arrivé au PSG et pourtant, le Géorgien donne l’impression qu’il est là depuis des années. En effet, le Parisien s’est parfaitement intégré au système de Luis Enrique. Dans son couloir gauche, l’ancien de Naples fait des différences offensivement, mais pas seulement. Impliqué également dans le travail défensif, Kvaratskhelia n’hésite pas à faire de très gros efforts pour venir donner un coup de main à Nuno Mendes.

« J’aurais adoré jouer avec un mec comme ça devant moi » Khvicha Kvaratskhelia fait ainsi déjà l’unanimité au PSG. Le Géorgien a notamment conquis Bixente Lizarazu. En tant qu’ancien arrière gauche, le champion du monde 98 a notamment confié à propos du Géorgien : « Au PSG, quel est le joueur que je préfère ? Il y a un mec que j’adore, c’est Khvicha Kvaratskhelia. Je vais parler comme l’ancien latéral gauche que j’étais. Si tu as un mec comme lui devant toi, tu sais qu’il va défendre comme un chien. J’aurais adoré jouer avec un mec comme ça devant moi ».