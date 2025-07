PSG : «C’est exceptionnel», la masterclass de Luis Enrique !

Luis Enrique a marqué de son empreinte l’histoire du PSG. Après un début de saison poussif, l'entraîneur espagnol a mené le club parisien à un quadruplé historique, désormais en route vers un sacre mondial. Pour Walid Acherchour, cette saison est une masterclass totale, tant dans le jeu que dans l’identité insufflée à l’équipe.

«C’est exceptionnel»

« Ce qu’a fait Luis Enrique, en termes de création de projet et d’identité, c’est exceptionnel. Je répète, mais si on décorrèle les prestations, le visuel, de ce qu’on peut voir sur le papier, en termes de joueurs, je pense qu’on est bien au-delà des espérances. Quand je vois la composition du PSG, il y a des joueurs de grande qualité, mais si on me dit en début de saison que ce PSG giflerait l’Atlético, l’Inter, se taperait toute la Premier League un par un, avec Liverpool qui a fait une saison exceptionnelle, le Real Madrid et le Bayern, avec ce sentiment de supériorité, je n’y aurais pas cru », explique Walid Acherchour à propos du PSG.