Daniel Riolo : Booba le pousse à la démission !

Le PSG marche sur l’eau cette saison, mais certains observateurs doivent ravaler leurs critiques. Daniel Riolo, très virulent envers Luis Enrique il y a quelques mois, voit ses propos moqués par Booba. Le rappeur n’a pas hésité à demander la démission du chroniqueur sur X, relançant un vieux clash entre football et culture urbaine.

Alors que le PSG réalise une grande saison sur tous les tableaux, d’anciennes déclarations de Daniel Riolo refont surface. Après avoir remporté le Trophée des champions, la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des champions, le club de la capitale est désormais en finale de la Coupe du monde des clubs, avec l’opportunité de réaliser un quintuplé historique. Cependant, si Luis Enrique a mis tout le monde d’accord cette saison, Daniel Riolo n’a pas toujours été fan du technicien espagnol. De quoi inciter Booba à demander sa démission sur X.

«D’où il est meilleur le collectif ?»

La demande du rappeur s’accompagne d’une vidéo dans laquelle on entend Riolo critiquer durement Luis Enrique et le PSG :

« La moitié des consultants nous vend l’idée que le PSG cette année est plus fort. Mais d’où il est meilleur le collectif ? Dembélé, c’est toujours pareil. Le mec est capable d’éliminer n’importe qui, probablement l’un de ceux qui fait le plus de différences sur le côté, mais en phase de conclusion, il n’y a plus rien. Fabian Ruiz, avec l’Espagne c’est un joueur de foot, avec le PSG, c’est un fantôme. »