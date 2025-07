Luis Enrique - Guardiola : Barcelone a tranché !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Vainqueur de sa deuxième Ligue des Champions avec le PSG, Luis Enrique a notamment battu Pep Guardiola cette saison. Les deux hommes, tous deux perçus comme les plus grands entraîneurs du FC Barcelone, ont des préceptes de jeu similaires. Néanmoins, selon l’ancienne gloire du Barça Carles Rexach, les deux génies tactiques ont une vision différente du football.

Arrivé sur le banc en juillet 2023, Luis Enrique a donc réussi son pari ; faire du PSG une véritable machine collective, capable de se dépasser dans les grands rendez-vous. Déjà considéré comme une légende du FC Barcelone , « Lucho » est désormais dans le cœur de tous les supporters parisiens. Ancienne gloire du Barça et ancien adjoint de Johan Cruyff sur le banc catalan, Carles Rexach s’est livré sur les comparaisons entre Luis Enrique et Pep Guardiola , deux coachs de légende, qui ont des principes de jeu similaires.

« Luis Enrique est plus vertical »

« "Lucho" a l'état d'esprit d'un attaquant, de terminer les actions. Alors que le football de Pep est plus dans le contrôle, un coup à droite, tu repasses derrière, un coup à gauche, en attendant l'ouverture. Le jeu de Luis Enrique est plus vertical. Lui, c'est deux, trois, quatre, cinq passes, on termine l'action et on recommence », a confié ce dernier auprès de l’Equipe.