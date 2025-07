Choqué, il «s’incline» devant le PSG !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Meilleure équipe du monde cette saison, le PSG a impressionné bon nombre d’observateurs. Dirigé d’une main de fer par Luis Enrique, le club de la capitale produit un football sensationnel. Membre historique du FC Barcelone, Carles Rexach, a affirmé qu’il était impossible de ne pas s’incliner devant le club parisien cette saison.

Le PSG n’en finit plus d’impressionner. Mercredi soir, le club parisien a totalement terrassé le Real Madrid en demi-finale de la Coupe du monde des Clubs. La formation de Luis Enrique a remporté tous les trophées possibles sur cet exercice 2024-2025, et pourrait un peu plus rentrer dans la légende en cas de victoire en finale face à Chelsea ce dimanche.

« Aujourd'hui, il n'y a rien à dire, on doit tous s'incliner »

« Écoutez, dans le foot on peut toujours perdre. Mais en ce moment, si on jouait chaque opposition au meilleur des cinq matches, eh bien je crois que le PSG serait toujours vainqueur à la fin. Ils ont une sacrée équipe, un très bon entraîneur qui ne spécule pas et va toujours de l'avant. Aujourd'hui, il n'y a rien à dire, on doit tous s'incliner. En plus de tout gagner, c'est une équipe connectée, totalement impliquée, je suis content pour le gamin (Luis Enrique), il le mérite. En plus de bien comprendre le foot, il le vit intensément », a ainsi confié Carles Rexach auprès de l’Equipe.