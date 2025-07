Zidane - PSG : Grande annonce à l’étranger !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Malgré un engouement mesuré en Europe pour cette première édition de la Coupe du monde des clubs, le PSG de Luis Enrique attire l’attention. Impressionnants depuis leur sacre en Ligue des champions, les Parisiens auront l’occasion, ce dimanche, de marquer un peu plus l’histoire du football français en décrochant un nouveau titre prestigieux.

Alors que le PSG s’apprête à disputer la finale de la première Coupe du monde des clubs face à Chelsea, les éloges pleuvent pour Luis Enrique. Le technicien espagnol, déjà auréolé d’une victoire en Ligue des champions cette saison, impressionne par sa capacité à faire jouer son équipe avec autorité et personnalité. Parmi ses admirateurs les plus marqués, on retrouve Carles Rexach, ancien joueur et entraîneur du FC Barcelone, qui ne cache pas son enthousiasme.