Clash avec Daniel Riolo : «Il me crache à la gu**le»

En conflit ouvert avec Daniel Riolo depuis plusieurs mois, Romain Molina a tenu à revenir sur leur différend. Selon lui, le consultant de RMC ne manque jamais une occasion de l’attaquer publiquement. Pourtant, malgré leurs tensions, les deux journalistes se rejoignent parfois sur certains combats, notamment dans leurs critiques à l’encontre de Nasser Al-Khelaïfi.

C'est glacial entre Riolo et Molina

« Il me crache à la gueule à longueur de temps. Pour l’instant, j’ai gagné tous mes procès. Le droit de la presse est particulier, l’un des meilleurs en France. On me réclame des centaines de milliers d’euros. Il répondra lui-même si un jour on lui demande, mais je ne parle pas à la place des autres » a-t-il déclaré avec fermeté au cours d'un entretien accordé à Idriss J.Aberkane.