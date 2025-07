Le PSG vise un coup «magnifique» à l'étranger !

Le PSG peut conclure une saison d’anthologie en remportant la toute première Coupe du monde des clubs. Après avoir déjà soulevé quatre trophées, les Parisiens visent un quintuplé historique. Désiré Doué, nouvelle recrue du club, rêve de marquer l’histoire en battant Chelsea ce dimanche. Une occasion unique de confirmer leur statut de meilleure équipe du monde.

Le PSG réalise une grande saison et pourrait la rendre encore plus belle. Après avoir remporté le Trophée des champions, le championnat, la Coupe de France et la Ligue des champions, les hommes de Luis Enrique peuvent frapper un grand coup en remportant la Coupe du monde des clubs et réalisant un quintuplé historique. Après être venus à bout du Real Madrid, le PSG doit maintenant affronter Chelsea en finale, ce dimanche 13 juillet.