Du jamais vu, le PSG vise du très lourd !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En disposant largement du Real Madrid en demi-finales de la Coupe du monde des clubs, le PSG s'est donné le droit de disputer une nouvelle finale ce dimanche. Le club défiera Chelsea pour poursuivre sa domination à l'échelle internationale et pour Lucas Beraldo, le but est vraiment de marquer l'histoire en terminant la saison 2024-2025 de la plus belle des manières.

Vainqueur de sa première Ligue des champions, le PSG a prouvé qu'il était enfin capable de rivaliser et dominer contre les meilleures équipes du monde. Les hommes de Luis Enrique ont débarqué aux Etats-Unis pour la Coupe du monde des clubs dans l'optique de continuer sur la même dynamique. Un exploit qui semblait trop difficile mais désormais largement envisageable pour Lucas Beraldo et ses coéquipiers.

Le PSG en grande forme cette saison Depuis des années, le PSG court après l'exploit de remporter la Ligue des champions. Le 31 mai dernier, le club de la capitale a enfin réussi à inscrire son nom au palmarès de la prestigieuse compétition au terme d'une saison maîtrisée et époustouflante. En se qualifiant pour la finale du Mondial des clubs avec la manière, le PSG peut aller plus loin. « Chaque compétition à laquelle nous participons est très importante, et je pense que nous avons bien joué cette saison. Nous avons remporté plusieurs trophées, et celui-ci est un autre où nous allons en finale » déclare Lucas Beraldo pour Sport TV.