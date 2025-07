PSG : Le mensonge de TF1 qui fait scandale !

Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est un choix qui n'a pas manqué de faire polémique. En effet, TF1 a décidé de déprogrammer le troisième match de poules de l'équipe de France féminine à l'Euro afin de place la finale de la Coupe du monde des clubs qui opposera le PSG à Chelsea. Un choix largement commenté d'autant plus que Julien Millereux, directeur des sports du groupe TF1, avait promis l'inverse en début de compétition.

«On est déçues, on aurait aimé avoir plus grande visibilité»

Par conséquent, cela fait naître un sentiment de frustrations chez les Bleus qui affronteront les Pays-Bas dimanche pour une place en quart de finale de l'Euro après deux victoires convaincantes contre l'Angleterre (2-1) et le Pays de Galles (4-1). Kadidiatou Diani affichait d'ailleurs sa déception. « On a appris la nouvelle, c'est bien pour le foot français que ce genre de matches soient sur TF1. On est déçues, on aurait aimé avoir plus grande visibilité mais on reste diffusées sur une chaîne accessible, c'est bien aussi. Entre une finale et un troisième match de groupe, le choix a été fait. On aurait aimé regarder le match (du PSG), le nôtre reste diffusé sur une chaîne en clair », confiait la joueuse de l'OL, rapportée par L'EQUIPE.