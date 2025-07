Ballon d’or : Rupture au PSG, la grande annonce !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le 22 septembre prochain aura lieu la traditionnelle cérémonie du Ballon d’or au Théâtre du Châtelet. Soir de consécration pour Ousmane Dembélé ? Grand favori de Luis Enrique pour le Saint-Graal individuel, le numéro 10 du PSG serait-il un motif de division dans le vestiaire au vu des prétendants au Ballon d’or.

Luis Enrique milite pour Dembélé, idem pour le PSG !

« Pour moi, il doit y avoir des conditions sine qua non, non seulement des buts et passes décisives, mais aussi de faire gagner à l’équipe des trophées. Le joueur qui a fait tout ça, c’est Dembélé, avec beaucoup d’écart sur les autres joueurs. C’est mon opinion ». Le message est clair, mais qu’en pense le reste de l’institution parisienne ? Si l’on se fie aux informations divulguées par Le Parisien ce vendredi, « Dembélé Ballon d’or » ferait l’unanimité en interne. Et ce, que ce soit au niveau des salariés ou des joueurs. Pas de division donc en coulisses concernant les autres prétendants que sont Achraf Hakimi, Vitinha et Gianluigi Donnarumma.