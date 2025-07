«Le meilleur du monde» annoncé au PSG !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Buteur ce mercredi face au Real Madrid en Coupe du monde des Clubs, Ousmane Dembélé file tout droit vers le Ballon d’Or. Le numéro 10 du PSG s’est également distingué dans sa capacité à mettre la pression à la défense adverse. Ancien joueur du Real, Michel Salgado a été bluffé par le Français, qui est selon lui le meilleur du monde dans son domaine.

Mercredi soir, Ousmane Dembélé a un petit peu plus confirmé ce que désormais tout le monde perçoit comme une évidence. Meilleur joueur de Ligue 1, vainqueur et meilleur joueur de la Ligue des Champions, le numéro 10 du PSG semble enfin faire l’unanimité dans la course au Ballon d’Or. Le Français a marqué face au Real Madrid en demi-finale de la Coupe du monde des Clubs, son premier match en tant que titulaire dans la compétition.