Pierre Ménès met fin à la polémique avec les femmes

Actuellement engagée à l'Euro, l'Equipe de France féminine jouera son troisième match de la phase de poules face aux Pays-Bas dimanche à 21h, soit en même temps que la finale du PSG en Coupe du monde des clubs. Prévue sur TF1 à l'origine, la rencontre a été déplacée sur TMC initialement, ce qui a créé une grosse polémique. Pour Pierre Ménès, le choix était vite fait.

Souvent décrié, le football féminin avait tout de même la chance d'avoir une rencontre programmée sur TF1 dimanche soir. Finalement la chaîne a décidé d'inverser en diffusant la finale du PSG sur son antenne principale et les Bleues sur TMC, comme les matches ont lieu en même temps. Une décision qui n'a pas manqué d'alimenter les polémiques sur les réseaux sociaux. Si finalement l'Equipe de France aura la chance d'être diffusée sur France 2, Pierre Ménès n'est pas choqué par la décision.

Les 2 matches en clair, fin de la polémique ? Mercredi, les Bleues ont réalisé de belles audiences face au Pays de Galles et pouvaient largement prétendre à une diffusion dimanche soir. Mais TF1 en a décidé autrement, ce qui n'aurait pas dû créer une polémique aussi intense d'après Pierre Ménès. « Personnellement entre une finale et un match de poules sans enjeu j’ai vite choisi. Les 2 matches étant en clair on verra les audiences. Pour ma part sur ma chaîne mes vidéos sur la demi-finale PSG-Real ont cartonné. Je n’ai pas dit un mot sur les Bleues et je n'ai pas eu la moindre remarque. À partir du moment où les 2 matches sont en clair il y a 0 débat » écrit-il sur son compte X.