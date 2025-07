«C’est choquant» : La polémique avec le PSG qui le fait halluciner

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

TF1 a choisi de retransmettre la finale de la Coupe du monde des clubs entre le PSG et Chelsea, reléguant le match de l'équipe de France féminine contre les Pays-Bas de l'Euro sur TMC. Finalement, c’est France 2 qui a récupéré les droits de diffusion, mais cela n’a pas empêché le journaliste Périco Légasse de critiquer la gestion de la Une dans ce dossier.

Entre le PSG et l’équipe de France féminine, TF1 a tranché. Alors qu’elle devait initialement retransmettre le troisième match de poule des Bleues à l’Euro face aux Pays-Bas, la Une a revu ses plans en décidant de diffuser la finale de la Coupe du monde des clubs opposant les hommes de Luis Enrique à Chelsea. Initialement rétrogradé sur TMC, le match entre la France et les Pays-Bas sera finalement proposé sur France 2.

« TF1 peut largement se permettre financièrement de promouvoir un peu de football féminin » Sur RMC, le journaliste Périco Légasse a critiqué la gestion de TF1 dans ce dossier. « Ce qui me choque, c’est la façon dont ils l’assument. Que ce soit décidé en amont, au moment de la programmation (…), mais là on annonce "non, finalement on a trouvé mieux", je trouve ça inadmissible. C’est violent, c’est choquant. TF1 peut largement se permettre financièrement de promouvoir un peu de football féminin français, elle en sortirait grandie », confie-t-il dans l’émission Estelle Midi.