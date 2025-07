PSG - Officiel : L’accord qui met fin à la polémique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Disposant des droits de diffusion de la finale de la Coupe du monde des clubs, TF1 a décidé de proposer la rencontre entre le PSG et Chelsea sur son antenne, en lieu et place du match opposant la France aux Pays-Bas à l’Euro féminin. Si les Bleues ont dans un premier temps été reléguées sur TMC, c’est finalement France 2 qui diffusera le troisième match de poules.

La qualification du PSG en finale de la Coupe du monde des clubs a posé un sacré casse-tête à la direction de TF1. Alors que le troisième match de groupe de l’équipe de France féminine à l’Euro face aux Pays-Bas devait être diffusé sur la Une dimanche soir, la performance des hommes de Luis Enrique a incité la chaîne à changer ses plans. Après avoir diffusé le premier match du PSG dans la compétition contre l’Atlético de Madrid, la finale sera bien proposée sur TF1.

TF1 a choisi le PSG Ainsi, les Bleues ont été initialement programmées sur TMC, autre chaîne du groupe TF1. De quoi faire parler, y compris au sein du groupe tricolore. « On a appris la nouvelle, c’est bien pour le foot français que ce genre de matches soient sur TF1. On est déçues, on aurait aimé avoir plus grande visibilité mais on reste diffusées sur une chaîne accessible, c’est bien aussi. Entre une finale et un troisième match de groupe, le choix a été fait », a notamment réagi Kadidiatou Diani.