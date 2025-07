Ronaldinho, Anelka... L'improbable bagarre réclamée au PSG !

Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Finaliste de la Coupe du monde des Clubs, le PSG a l’occasion de remporter un nouveau trophée. Véritable machine cette saison, la formation de Luis Enrique force au respect. Ancien attaquant des Rouge et Bleu, Aloisio lui, estime cependant que « son » PSG avec Ronaldinho ou encore Nicolas Anelka, pourrait rivaliser avec la bande à Ousmane Dembélé.

Le PSG dans l’histoire. Cette saison, le club de la capitale a remporté tous les trophées possibles, et va tenter de rendre sa saison encore plus légendaire en remportant la Coupe du monde des Clubs ce dimanche face à Chelsea. Le club parisien a imposé sa loi sur toute l’Europe en 2024-2025, et a également été félicité par de nombreuses personnalités.