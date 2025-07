Le gros cadeau de Mbappé au PSG !

Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Après une lourde désillusion face au PSG en demi-finales de la Coupe du monde des clubs, le Real Madrid se retrouve en pleine remise en question. L'équipe de Xabi Alonso peine à trouver l'équilibre, notamment à cause du manque d’implication défensive de ses stars offensives, Kylian Mbappé et Vinicius Jr, pointés du doigt après la déroute.

« Le PSG a été aidé par le Real. Xabi Alonso n’a pas eu les reins de mettre Mbappé ou Vinicius sur les côtés, et de laisser Gonzalo dans l’axe. Et forcément, quand il y a un faux pressing de ces deux joueurs… C’est cadeau pour la ressortie de balle du PSG », a analysé Trémoulinas avec franchise. L’ancien international français a regretté l’absence d’ajustement tactique : « Je suis vraiment surpris que Xabi Alonso n’ait pas vite changé. Tactiquement, le Real n’a pas fait le job. On dit toujours que les attaquants sont les premiers défenseurs, ça se voit au PSG, mais au Real Madrid c’est un pressing en trottinant. »

Mbappé au cœur du malaise

Au cœur du problème, le manque d’engagement défensif de Kylian Mbappé et Vinicius Jr. Un sujet sensible que Trémoulinas n’a pas éludé : « Comment va faire Xabi Alonso pour jouer avec Mbappé et Vinicius… J’ai l’impression qu’il va devoir faire un choix, parce que les deux ne veulent pas défendre. Les deux se regardent : "tu ne cours pas, moi non plus". Ce qui m’a terrifié, c’est pour le pauvre Gonzalo Garcia… on le sacrifie, alors qu’il aurait dû être dans l’axe » a regretté l'ancien joueur sur le plateau de Winamax TV.