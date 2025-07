Après Messi et Mbappé, Luis Enrique annonce une star au PSG !

Pendant deux ans, Kylian Mbappé et Lionel Messi ont formé avec Neymar un trio étincelant au PSG. Cependant, les résultats sportifs n’auront pas été au rendez-vous durant cette ère. Arrivé en juillet 2023 sur le banc du club parisien, Luis Enrique a fait table rase du passé. En conférence de presse ce samedi, l’Espagnol a désigné la nouvelle star des Rouge et Bleu.

Le PSG est désormais considéré comme la meilleure équipe du monde. Un statut encore inimaginable il y a quelques années, tant le club parisien galérait en Ligue des Champions. Après une finale puis une demi-finale en 2020 et 2021, le PSG de Kylian Mbappé , Lionel Messi , et de Neymar , a subi deux éliminations en huitièmes en 2022 et 2023.

Arrivé sur le banc du PSG durant l’été 2023, Luis Enrique , en accord avec la direction sportive, a décidé de faire table rase du passé. Lionel Messi et Neymar sont partis, tout comme Kylian Mbappé un an plus tard. Si l’absence de stars a pu créer du doute chez les observateurs, le coach espagnol les a balayés, en remportant la première C1 de l’histoire du PSG le 31 mai dernier face à l’Inter Milan . Désormais dans la légende à Paris , Luis Enrique ne souhaite pas se considérer comme une star pour autant.

« On voulait que la star soit l’équipe et que nos fans se reconnaissent dedans »

« Il y a onze stars dans l’équipe. On ne veut pas une star, on en veut onze, je dirais même treize, quatorze, quinze. C’est un engagement qu’on a pris avec le président et la direction sportive. On voulait que la star soit l’équipe et que nos fans se reconnaissent dedans. Il n’y a pas un seul supporter du PSG, c’est tout le Parc qui est une star. On perdra à un moment donné, mais la voie est claire : on veut des stars, mais des stars au service de l’équipe », a ainsi confié Luis Enrique en conférence de presse ce samedi.