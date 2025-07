Désiré Doué : L’histoire d’amour qu’il recherche !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le Paris Saint-Germain, récent vainqueur de la Ligue des champions, s'apprête à affronter Chelsea ce dimanche pour tenter de décrocher un cinquième trophée cette saison avec la Coupe du monde des clubs. Ces derniers mois, l’équipe de Luis Enrique impressionne par ses résultats mais aussi son jeu, de quoi séduire les observateurs. Un vrai objectif aux yeux des Parisiens.

« C'est aussi notre objectif, de faire que tout le monde aime le PSG »

Depuis quelques mois, la cote de popularité du PSG ne cesse de grandir grâce à ses résultats, mais également son jeu flamboyant. Désiré Doué le reconnaît, l’équipe parisienne souhaite séduire de plus en plus de monde. « Ça fait plaisir. Ça veut dire qu'on a montré de grandes choses sur le terrain, on fait plaisir aussi aux supporters qui nous regardent. C'est aussi notre objectif, de faire que tout le monde aime le PSG par notre football. C'est quelque chose de magnifique, on doit répéter la même performance et les mêmes attitudes contre Chelsea », a confié l’international français, rapporté par L’Équipe.