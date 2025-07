OM : «Ça me fout la haine», De Zerbi craque dans le vestiaire !

Après une première saison très réussie à la tête de l’OM, Roberto De Zerbi n’a pas hésité à pousser des coups de gueule dans le vestiaire. Dans la série Sans jamais rien lâcher, on découvre un coach exigeant, frustré même après une victoire face à Toulouse. Un extrait fort qui montre sa quête permanente d’excellence.

«Le 3-1 me fout la haine !»

« Moi, cette équipe, peut-être que je la vois plus belle que la réalité. On fait partie de l’OM alors on doit tout donner. Si je peux donner 8, alors je donne deux fois plus. Je dois donner 5 ? Alors je donne deux fois 5. Néanmoins, je suis heureux, très heureux, mais le 3-1 me fout la haine ! Franchement, ça me fout la haine ! Ça fout la haine hein, Amine (Harit) ? Donc, un peu plus dans la mentalité. Et avec elle, on pourra faire un saut dans la qualité. » s’exclame le coach de l’OM.