Paris FC - Transfert à 25M€ : L’offre qui va dégouter Daniel Riolo !

Tombé sous le charme de Richard Rios lors de la Coupe du monde des clubs, le journaliste Daniel Riolo avait exprimé son souhait de voir l’international colombien débarquer en Ligue 1 cet été, au Paris FC. Mais l’AS Rome aurait fait une offre de 25M€ afin de recruter le milieu de terrain âgé de 24 ans, pour qui Palmeiras attendrait 5M€ de plus.

Riolo rêve de voir Rios au Paris FC

« La grande question c’est : est-ce que le PFC va casser un peu la tirelire ? Moi, à leur place, je me mettrais sur le Colombien tout de suite. 24 ans, Benfica est dessus, la Roma, Tottenham, beaucoup de clubs en Angleterre. Il n’a pas envie d’aller en Angleterre d’après mes échos. L’Italie ça ne l’emballe pas non plus. Ce genre de mecs, si on peut les avoir dans notre Ligue 1 c’est bien », a déclaré Daniel Riolo, qui évoquait également une offre de 24M€ de l’AS Rome pour l'international colombien (24 sélections).