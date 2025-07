PSG : Un divorce enfin annoncé ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Clap de fin pour Randal Kolo Muani au PSG ? Prêté à la Juventus, l'attaquant français veut y rester et a communiqué son souhait publiquement et en privé quitte à dire non à certaines équipes de Premier League. La séparation avec le Paris Saint-Germain pourrait survenir après une entrevue décisive au sommet.

Le PSG dit stop. C'est du moins ce qu'il faut tirer du départ en prêt de Randal Kolo Muani à la Juventus et de la tournure des évènements dans le dossier ces dernières semaines. Il n'y a qu'à s'attarder sur les déclarations de l'attaquant transféré à 90M€ au PSG en 2023 pour Tuttosport dernièrement. « J’essaie de me concentrer sur la Coupe du Monde des Clubs, qui est une compétition très disputée. Une fois le tournoi terminé, nous verrons ce qui se passe sur le marché. Si cela ne tenait qu’à moi, je resterais ici : je suis vraiment heureux à la Juve, je me sens bien ».

Réunion décisive avec le PSG ? Message reçu pour la Juventus. Le Corriere della Sera annonce ce samedi l'intention de François Modesto de profiter d'une réunion avec le PSG la semaine prochaine afin de convaincre les dirigeants parisiens de céder Randal Kolo Muani à la Vieille Dame. Et éventuellement par le biais d'un prêt avec une option d'achat devenant obligatoire selon certains critères.