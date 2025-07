L’OM en guerre avec Paris pour le mercato ?

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après avoir été tous les deux annoncés sur la piste de Matthis Abline, l’OM et le Paris FC pourraient avoir une autre cible en commun. Selon Daniel Riolo, Marseille avait essayé de recruter Richard Rios l’année dernière, milieu de terrain de Palmeiras, que le journaliste de RMC aimerait bien voir au PFC.

« A leur place, je me mettrais sur le Colombien tout de suite »

S’il n’a pas rejoint l’OM, Daniel Riolo espère toujours voir Richard Rios évolué en Ligue 1 et estime que le Paris FC devrait essayer de le recruter : « La grande question c’est : est-ce que le PFC va casser un peu la tirelire ? Moi, à leur place, je me mettrais sur le Colombien tout de suite. 24 ans, Benfica est dessus, la Roma, Tottenham, beaucoup de clubs en Angleterre. Il n’a pas envie d’aller en Angleterre d’après mes échos. L’Italie ça ne l’emballe pas non plus. Ce genre de mecs, si on peut les avoir dans notre Ligue 1 c’est bien. »