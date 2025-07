Transferts : Après le PSG, il dit oui à l’OM !

Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Formé au PSG avant de prendre la direction du LOSC puis de la Juventus, Timothy Weah pourrait revenir en Ligue 1 lors de cette période de mercato. L’international américain est sur le départ de la Vieille Dame, qui réclame environ 15M€ pour s’en séparer, et veut désormais rejoindre l’OM, avec qui un accord n’a pas encore été trouvé.

En recrutant Angel Gomes (24 ans), CJ Egan-Riley (22 ans) et Facundo Medina (26 ans), l’OM a déjà renforcé sa défense et son milieu de terrain, et se penche maintenant sur l’attaque. En ce sens, un accord a été trouvé avec Igor Paixão (25 ans) et les négociations se poursuivent pour trouver un terrain d’entente avec le Feyenoord Rotterdam.