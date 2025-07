PSG - Hakimi : Le transfert très attendu cet été !

Lors de cette saison, Achraf Hakimi a joué un nombre incalculable de matchs, et ce, parce qu'il excelle à son poste et que le PSG n'a pas d'autre arrière droit de métier dans son effectif. Sachant que l'international marocain va peu jouer lors de la première partie de l'exercice 2025-2026, Pierre Ménès insiste sur la nécessité de recruter une doublure d'ici la fin du mercato estival.

Depuis le début de la saison 2024-2025, Achraf Hakimi a été ultra sollicité par Luis Enrique et Walid Regragui, respectivement coach du PSG et sélectionneur du Maroc. En effet, l'arrière droit de 26 ans a disputé 53 rencontres avec son club toutes compétitions confondues et 17 matchs avec sa sélection si l'on compte les Jeux Olympiques de Paris 2024. Avant la demi-finale de la Coupe du Monde des clubs entre le PSG et le Real Madrid, programmée ce mercredi soir, Achraf Hakimi a donc joué 70 fois au total. Alors que la Coupe d'Afrique des Nations aura lieu du 21 décembre au 18 janvier prochain, l'écurie présidée par Nasser Al-Khelaïfi a plus que jamais besoin de recruter un nouvel arrière droit. Du moins, c'est ce qu'affirme Pierre Ménès dans une vidéo publiée sur sa chaine YouTube Pierrot Le Foot.