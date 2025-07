Achraf Hakimi : La grande décision du PSG !

Vainqueur de la Ligue des champions en mai dernier, le PSG est également bien placé pour remporter la Coupe du monde des clubs. La formation parisienne voit ainsi certains de ses joueurs, comme Achraf Hakimi, être des prétendants légitimes pour le Ballon d’Or. Les Rouge-et-Bleu entendraient toutefois éviter de diviser les voix pour le graal.

Le grand favori se nomme bien évidemment Ousmane Dembélé . Auteur d’une saison époustouflante (34 buts et 15 passes décisives en 51 matchs), l’attaquant de 28 ans s’est révélé à ce poste de faux 9. Luis Enrique l’a totalement métamorphosé, au point d’en faire l’un des meilleurs joueurs de la planète.

Le PSG ne se rangera pas derrière Hakimi

Mais comme le rapporte Le Parisien, Achraf Hakimi est également en ballotage pour la prestigieuse distinction personnelle. L’international marocain ne cesse de rayonner sur son côté droit. Mais au PSG, on voudrait éviter de diviser les voix et on souhaiterait plutôt se ranger derrière un unique joueur. Les pensionnaires de la Ligue 1 semblent avoir tranché en faveur d’Ousmane Dembélé. Achraf Hakimi sait à quoi s’en tenir.